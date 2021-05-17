Под суд отправится и посредница в передаче мзды. Женщина уже признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Во Владимире осудят бывшего декана факультета Владимирского юридического института Валерия Морозова. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Он обвиняется в получении взятки. С мая 2007 года мужчина занимал должность директора факультета внебюджетного образования Владимирского юридического института. С октября 2014 года назначен на пост декана факультета с полномочиями по приёму обучающихся, их переводу на следующий курс, а также допуску к экзаменам и защите диплома.По версии следствия, за 165 тысяч рублей, полученных от посредника, с августа 2016 по январь 2020 он обеспечил поступление абитуриента в ВУЗ на заочную форму без вступительных экзаменов, а также дальнейшую беззаботную учёбу. Четыре года студент сдавал экзамены и зачёты, не приходя на них.Под суд отправится и посредница в передаче мзды. Женщина уже признала свою вину и раскаялась в содеянном.Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.