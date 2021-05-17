Причиной послужила перекладка участка магистральной теплосети от улицы Гражданской.

Во Владимире с 18 по 31 мая во Владимире частично ограничат движение транспорта по улице Красноармейской. Об этом сообщили в городском филиале ПАО «Т Плюс».Как уточнили в пресс-службе, причиной является перекладка участка теплосетей от улицы Гражданской.На время реконструкции трубопровода движение от улицы Красноармейской в сторону улицы МОПРа будет односторонним.Вернуться на Красноармейскую можно будет по улице 9 Января.Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» приносит жителям Владимира извинения за доставленные неудобства и просит водителей заблаговременно выбирать маршрут движения.