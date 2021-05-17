Всего с 1 января 2021 года сотрудники мэрии обследовали 1240 объектов потребительского рынка.

Во Владимире чиновники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг ежедневно проверяют соблюдение «масочного режима» работниками и посетителями объектов торговли, общественного питания и сферы услуг.С 11 по 16 мая проверено 45 мест, на 16 из которых были выявлены нарушения. В девяти случаях люди были без масок.«Сотрудники полиции составили один протокол на покупателя, который находился без маски в магазине «Магнит», - уточнили в пресс-службе мэрии.С другими нарушителями проведены разъяснительные беседы.Всего с 1 января 2021 года сотрудники мэрии обследовали 1240 объектов.