Ему был 61 год.

В 61 год ушёл из жизни Дмитрий Захаров - заслуженный артист России, композитор, преподаватель Владимирского областного музыкального колледжа имени А.П. Бородина.Дмитрий Анатольевич родился 27 июня 1959 года. В 1974 году с отличием окончил детскую музыкальную школу имени С.И.Танеева по классу баяна. В 1978 году окончил Владимирское музыкальное училище. С 1978 по 1983 год обучался в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, который тоже закончил с отличием. С 1983 года Захаров – ассистент-стажёр ГМПИ имени Гнесиных. В 1994 году артист становится солистом Москонцерта.С 1989 года Дмитрий Анатольевич обучается в ГМПИ имени Гнесиных по классу композиции. С 1994 года Дмитрий Захаров являлся музыкальным руководителем владимирского театра фольклора «Разгуляй».«Он интенсивно работал не только в музыке, но и написал более двух тысяч стихотворений», - рассказали в департаменте культуры Владимирской области.С 1986 года Дмитрий Анатольевич преподавал во Владимирском областном музыкальном колледже имени А.П.Бородина.«Ушёл замечательный, талантливый в разных сферах человек. Это невосполнимая утрата для родных, близких, учеников и коллег», - отметили в департаменте культуры региона.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Анатольевича. Светлая ему память.Прощание с Дмитрием Захаровым состоится 19 мая, с 10 до 11:30 в театре «Разгуляй». Отпевание начнётся в 12:00 в Успенском кафедральном соборе.