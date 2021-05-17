Выставки будут открыты не только во Владимире, но и других городах региона.

В честь международного Дня музеев 18 мая Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает всех желающих бесплатно посетить свои экспозиции.Выставки будут открыты не только во Владимире, но и других городах региона.В областной столице будут работать все объекты ВСМЗ, кроме Дмитриевского собора и Музея хрусталя, где по графику вторник – выходной день.Также будет закрыта церковь святых Бориса и Глеба в Кидекше.Другие филиалы учреждения в Боголюбово, Суздале, Муромцево и Гусь-Хрустальном будут открыты для посещения.