Почётные грамоты молодым людям вручили начальник УМВД по Владимирской области, генерал-майор полиции Василий Кукушкин и ветеран Великой Отечественной войны, полковник милиции в запасе Анатолий Гаврилов.

Во Владимире три студента авиамеханического колледжа удостоены награды за задержание хулигана. Егор Малафеев, Денис Балычин и Владислав Савин в апреле помогли полицейским взять правонарушителя.Мужчина с ножом вел себя агрессивно по отношению к прохожим. На замечания не реагировал, поэтому владимирцы обратились в полицию. Пока наряд добирался до места, опасного человека обезвредили три молодых парня. Они выхватили у него нож и удерживали до приезда сотрудников полиции.Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, хулигана привлекли к административной ответственности.Ребят наградили во время торжественной церемонии, посвящённой 800-летию со дня рождения Александра Невского. Почётные грамоты молодым людям вручили начальник УМВД по Владимирской области, генерал-майор полиции Василий Кукушкин и ветеран Великой Отечественной войны, полковник милиции в запасе Анатолий Гаврилов.