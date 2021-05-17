За последние десять лет снизился процент работников, получающих за вредность молоко.

По информации Владимирстата, около 32% жителей Владимирской области получают компенсации за вредные или опасные условия труда.За последние десять лет снизился процент работников, получающих за вредность молоко.В 2010 году их численность составляла 20% от общей массы, то к 2020 году количество сократилось до 10,4%. С 0,6% до 0,4% снизился процент жителей, которые получали за вредность бесплатное питание. Уменьшилось число людей, которым выделяют дополнительный отпуск, с 29% до 14,7%, либо сокращают продолжительность рабочего дня - c 2,9% до 1,8%.Рост отмечается по количеству медосмотров и оплате труда в повышенном размере. Последнюю в 2010 году получали 17,5% сотрудников предприятий, в 2020 − 29,7%.