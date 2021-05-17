Жителям области рекомендовано принять меры для недопущения пала сухостоя вблизи домов и в лесах.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 18 мая в регионе ожидается жара. Воздух прогреется до плюс 30 - 32 градусов Цельсия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В ведомстве добавили, что повышение температуры может спровоцировать природные пожары с переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки; возгорания в зоне торфяных месторождений; рост количества происшествий и гибели людей на водоёмах; отключение электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.Жителям области рекомендовано принять меры для недопущения пала сухостоя вблизи домов и в лесах.В случае возникновения опасной ситуации следует звонить по номерам 101 и 112.