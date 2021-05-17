В воскресенье мальчик отправился гулять и не вернулся.

Во Владимире 16 мая без вести пропал 11-летний Богдан Дауберт. В воскресенье мальчик отправился гулять и не вернулся. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».Приметы школьника: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.Был одет: красно-чёрная толстовка с капюшоном, чёрные штаны, чёрные кроссовки с оранжевыми вставками.В ночь с 16 на 17 мая волонтёры отряда отправились на поиск юного владимирца, но результатов пока нет.Если вам что-либо известно о местонахождении ребёнка, то добровольцы просят сообщить об этом по номерам телефона: 112 или 89100917582.