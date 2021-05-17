Стихия не повлияла на оказание медицинской помощи.

В результате урагана в Гороховце пострадала крыша корпуса круглосуточного стационара местной ЦРБ. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.Как сообщил главный врач учреждения Василий Бондаренко, стихия не повлияла на оказание медицинской помощи.«В повреждённом месте уже возведена временная стропильная конструкция, которая оберегает медучреждение от осадков. Во время урагана были задействованы резервные источники электроэнергии», - уточнили в обладминистрации.Ремонтники уже восстановили работу систем электро- и водоснабжения, интернета и телефонной связи. Территория расчищена от упавших деревьев. Пути движения и эвакуации освобождены от завалов.«Больница работает в штатном режиме. В полном объёме оказывается плановая и экстренная помощь. Последствия чрезвычайной ситуации активно устраняются», – подчеркнул Василий Бондаренко.После того, как администрация Гороховецкой ЦРБ оценит нанесённый ущерб, в департаменте здравоохранения Владимирской области пообещали оперативно рассмотреть вопрос о выделении денег на восстановление крыши.