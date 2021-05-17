17.05.2021

2021-05-17 21:10:04

Во Владимирской области восстановили электроснабжение после ураганного ветра

В Муроме до сих пор ликвидируют . Сегодня на помощь коммунальщикам пришли сотрудники МЧС.



Накануне сотрудники предприятия "Благоустройство" расчищали тротуары и городские дороги. Шквалистый ветер сломал больше 50 деревьев, пострадали как минимум пять машин. Порывы ветра, скорость которого достигала 20 метров в секунду, даже погнули кресты на куполах муромских храмов. В отдельных районах вместе с проливным дождём выпал град размером с голубиное яйцо. В Гороховце стихия срывала крыши. Без кровли остался дом № 8 по улице Бесединых. Зацепил ураган и Вязниковский район. Прежде всего - с востока. Энергетики отработали оперативно.



Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района: «Было отключено порядка 30 населенных пунктов. Всё восстановили ближе к вечеру. Также были отключены несколько домов этих территориях. На Елевниковском направлении поступил сигнал о том, что крышу сорвало в частном доме у бабушки. Провели ремонтные работы».



Владимир ураган задел частично. Ураганная «отметина»- рухнувшее дерево возле стадиона «Торпедо». Главное, что жертвами непогоды не стали люди.