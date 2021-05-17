На одного больше, чем накануне. Ежесуточная прибавка на уровне первой половины шестого десятка не меняется уже третью неделю. За всё время пандемии во Владимирской области выявлено уже 32 845

На одного больше, чем накануне. Ежесуточная прибавка на уровне первой половины шестого десятка не меняется уже третью неделю. За всё время пандемии во Владимирской области выявлено уже 32 845 инфицированных. В лидерах по приросту снова Владимир (+ 10 заболевших за сутки ). Такая же прибавка была накануне. Таким образом всего с начала пандемии в областном