Банк ВТБ и Дальневосточный филиал ООО «Сумитек Интернейшнл» организовали возможность проведения дистанционных платежей при заказе запчастей и комплектующих для спецтехники через Систему ..

Банк ВТБ и Дальневосточный филиал ООО «Сумитек Интернейшнл» организовали возможность проведения дистанционных платежей при заказе запчастей и комплектующих для спецтехники через Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ. Новый мгновенный способ оплаты с использованием QR-кода уже доступен при формировании заказа в офисах компании в Хабаровске, Владивостоке, Нерюнгри и Благовещенске.Для выполнения транзакции менеджер компании формирует счет на оплату, в который автоматически помещается уникальный QR-код СБП, сформированный с учётом параметров конкретного заказа. Генерация кода происходит по прямому каналу взаимодействия с банком, построенному через платформу открытого интерфейса (API). Далее данный счет выставляется покупателю дистанционно по email, либо передается лично в офисе компании. После осуществления оплаты денежные средства моментально поступают на расчетный счет продавца в режиме онлайн 24/7, статус операции автоматически подгружается в учетную систему «Сумитек Интернейшнл» для корректного учета заказа. Стоит отметить, что Система быстрых платежей выбрана «Сумитек Интернейшнл» в качестве одного из основных способов оплаты при заказе запчастей, комплектующих, смазочных материалов.«Мы отмечаем значительный рост безналичных C2B платежей, особенно в условиях продолжающихся ковид-ограничений. В этой связи развитие такого платёжного сервиса, как СБП, является безусловным плюсом. Предлагая разные сценарии подключения к этой системе, мы в кратчайшие сроки реализовали данный проект для «Сумитек Интернейшнл», благодаря чему наш клиент уже сейчас может наблюдать сокращение затрат на обслуживание, а также повышение безопасности и оперативности зачисления денежных средств», — прокомментировал Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ.«Мы в свою очередь хотим отметить простоту работы и мобильность системы: не требуется установка специальных терминалов, отсутствует привязка к местоположению, а сам процесс занимает всего несколько минут, в отличие от обычных переводов, которые могут исполняться в течение 2-3 дней. Плюс низкая комиссия и отсутствие лимита на поступление денежных средств. Поэтому мы остановили наш выбор на Системе быстрых платежей ЦБ, которая позволяет отвечать ожиданиям наших клиентов по предоставлению новых передовых сервисов», — отметила Полина Мачкарина, финансовый директор «Сумитек Интернейшнл».