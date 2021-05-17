ВТБ начал курьерскую доставку кредитных карт на дом при оформлении их в контакт-центре и на сайте банка. Срок получения карты составит 1-2 дня. В настоящее время услуга доступна для жителей ..

ВТБ начал курьерскую доставку кредитных карт на дом при оформлении их в контакт-центре и на сайте банка. Срок получения карты составит 1-2 дня. В настоящее время услуга доступна для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в мае доставка появится еще в 30 крупнейших городах России.Воспользоваться сервисом на первом этапе смогут клиенты, получившие предодобренное предложение от банка, а также новые клиенты, при оформлении карты на сайте. Для оформления продукта не нужно идти в офис. Достаточно выбрать удобное время и место доставки. Будущему держателю кредитной карты заранее напомнят о доставке, а также пришлют точное время и номер телефона курьера. Активировать карту можно будет в ВТБ Онлайн сразу после ее получения.«ВТБ стратегически важно обеспечить максимально удобный и комфортный сервис при использовании финансовых продуктов банка, поэтому мы решили запустить оформление курьерской доставки кредитных карт. Услуга будет полезна тем клиентам, которые берегут свое время. Воспользоваться новым сервисом могут как наши новые клиенты , так и действующие по предварительно одобренному предложению на кредитную карту. Курьер бесплатно привезет карту в удобное место, посещать отделение банка не придется», - отметил Григорий Мирзоян, начальник управления «Кредитные карты» ВТБ.В настоящее время клиенты ВТБ могут оформить кредитную «Карту возможностей». Она сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. В первые два месяца после выпуска карты льготный период распространяется и на операции снятия наличных. Комиссии за выпуск и обслуживание карты не взимаются.