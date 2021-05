В видеосервисе Wink появилась подписка «Концерты» от Qello Concerts by Stingray, которая превращает экран в настоящую сцену. В коллекции доступны яркие концерты исполнителей всех жанров и для любых ..

В видеосервисе Wink появилась подписка «Концерты» от Qello Concerts by Stingray, которая превращает экран в настоящую сцену. В коллекции доступны яркие концерты исполнителей всех жанров и для любых возрастов — от легенд прошлых лет до лидеров современных музыкальных чартов. Это первый в России совместный проект Qello Concerts by Stingray с оператором IPTV и цифрового видеосервиса.«Мы рады предложить нашим зрителям большую коллекцию телеверсий самых ярких концертов последних десятилетий. В коллекции Qello Concerts by Stingray собраны выступления мировых звезд разных музыкальных направлений на крупнейших площадках в лучшем на период съемок качестве. Новая подписка от Wink превратит телевизор или гаджет в высокотехнологичную сцену, на которой выступают легендарные исполнители и группы: от The Rolling Stones и Metallica до Lady Gaga и Katy Perry», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.В России и странах СНГ дистрибуцию Qello Concerts by Stingray осуществляет компания THEMA RUS (группа компаний Canal+ International).«В нынешних реалиях, когда живые концерты отменяют или переносят, Qello Concerts дарит меломанам высококлассные выступления с самых известных площадок по всему миру. Мы очень рады, что зрители могут получать не менее живые впечатления от выступлений мировых звезд прямо у себя в гостиной», — говорит исполнительный директор THEMA RUS Наталья Кабикова.На старте подписка от Qello Concerts включает 120 концертов, которая будет ежемесячно пополняться. Зрителям доступны шоу таких исполнителей как Katy Perry, Depeche Mode, Madonna, Rammstein, Aerosmith, Coldplay и многих других. Стоимость подписки «Концерты» — 299 рублей в месяц.