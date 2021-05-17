За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 37 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 11 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 57 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.Полицейскими оформлено 312 происшествий с материальным ущербом.Судогодский районПо предварительной информации, 11.05.20201 г. в 12:15 на 5 км автодороги «Муромцево – Алферово», водитель автомобиля ВАЗ – 21140, 1966 г.р., не справилась с управлением, допустила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пострадали: 1. водитель автомобиля ВАЗ – 21140, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом правого предплечья – госпитализирована. 2. пассажир автомобиля ВАЗ – 21140, 1942 г.р., диагноз: ЗЧМТ, ушиб грудной клетки, рваная рана правой кисти – госпитализирована.Ковровский районПо предварительной информации, 12.05.2021 г. в 21:15 на 13 км автодороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» водитель автомобиля Опель – Астра, 1999 г.р., при осуществлении маневра обгона допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ – 21102 под управлением водителя 1994 г.р. В результате ДТП пострадали: 1. водитель автомобиля Опель - Астра, диагноз: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно; 2. водитель автомобиля ВАЗ - 21102, диагноз: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно; 3. пассажир автомобиля ВАЗ – 21102, 1984 г.р., диагноз: ЧМТ, СГМ, ушиб таза – госпитализирован; 4. пассажир автомобиля ВАЗ – 21102, 2019 г.р., диагноз: ушиб лба – амбулаторно.Петушинский районПо предварительной информации, 13.05.2021 г. в 18:30 на 101 км автодороги М-7 «Волга» водитель мотоцикла БМВ R1200RT, 1986 г.р., допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Ниссан Ноут под управлением водителя 1964 г.р. В результате ДТП: водитель мотоцикла БМВ R1200RT от полученных травм скончался на месте происшествия.Суздальский районПо предварительной информации, 14.05.2021г. в 15:50 на 31 км автодороги «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский» водитель автомобиля Рено-Логан, 1966 г.р., при прохождении правого поворота допустил съезд в левый по ходу движения кювет, опрокидывание. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Рено-Логан, диагноз: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно.Кольчугинский районПо предварительной информации. 15.05.2021 г. в 13:45 на 39 км автодороги «Колокша – Кольчугино-Александров – В. Дворики» водитель автомобиля Сузуки – Гранд Витара, 1965 г.р., не справился с управлением допустил занос автомобиля, в результате чего произошло опрокидывание на проезжей части с последующим съездом в кювет. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Сузуки – Гранд Витара, диагноз: ушиб левого предплечья, ушиб волосистой части головы – амбулаторно.Муромский районПо предварительной информации, 16.05.2021 г. в 16:50 на 2 км автодороги обход г. Мурома, водитель автомобиля ВАЗ – 21099, 1991 г.р., при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество в движении автомобилю Лада – Приора под управлением водителя 1991 г.р. В результате ДТП пострадали: 1. водитель автомобиля ВАЗ – 21099, диагноз: ЧМТ, СГМ – амбулаторно; 2. пассажир автомобиля Лада – Приора, 2017 г.р., диагноз: СГМ, ушиб мягких тканей лица - амбулаторно.