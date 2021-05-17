Один миллион рублей требует у Владимирских коммунальщиков тинэйджер. В Октябрьском райсуде продолжается рассмотрение дела по иску Марии Козуевой. У девушки нет долгов перед энергетиками,

Один миллион рублей требует у Владимирских коммунальщиков тинэйджер. В Октябрьском райсуде продолжается рассмотрение дела по иску Марии Козуевой. У девушки нет долгов перед энергетиками, но она второй год продолжает жить без света в квартире. Электричество отключили за долги, образовавшиеся у ее матери – Анны Сапожковой перед компанией «Энергосбыт плюс». Но сама Мария с момента совершеннолетия