17.05.2021

2021-05-17 09:30:04

Жители посёлка Энергетик вынуждены терпеть перебои с электричеством

Парадокс посёлка Энергетик. Жители улицы Рослякова практически каждый день вынуждены терпеть перебои с электричеством. Бывший поселок находится в черте Владимира, а электросети принадлежат Собинке. Почему люди не могут получить 220 из розеток? на этот вопрос попытался ответить наш корреспондент Константин Миронов.



Постирать или вскипятить воду в электрической чайнике для жителей улицы Рослякова в микрорайоне Энергетик - настоящий праздник. Причиной всему - перебои с электроэнергией. Отключения происходят практически каждые сутки, говорят люди. Но самое обидное, когда такие "моргания" выводят технику из строя.



Татьяна Большакова, жительница улицы Рослякова: «У меня стабилизатор подключен к котлу и он постоянно: щелк, щелк, щелк, да что это такое?! Соседи купили дом, стали лампочки закручивать - свет моргает. Звонят мне и говорят: «У тебя свет моргает? А он у нас постоянно моргает!»



Микрорайон Энергетик - часть города Владимира, при этом сети принадлежат Собинской РЭС. Местные жители уверены, виной всему старая трансформаторная подстанция и сети, которыми запитаны 25 домов.



Александр Абрамов, житель улицы Рослякова: «Наша улица питается электроэнергией с подстанции, которая находится в конце деревни. Она доисторического происхождения, сама подстанция, с ней то и дело что-то случается. а что идет оттуда электролиния - еще чуднее, там столько переплетений, которые нужно отрезать и подключить нашу улицу со стороны города».



Предугадать отключения невозможно - говорят местные жители. Если летом - это просто неудобства, то зимой можно остаться без тепла. Все дома на этой улицы с индивидуальным, газовым отоплением.



Виталий Ксенофонтов, житель улицы Рослякова: «Мы держим даже генераторы, потому что зимой мало ли чего случится. У нас теплые полы, отопление - всё вымерзнет, хоть генератор спасёт. Чуть ветер, дождь снегопад и всё тухнет».



При этом владельцы домов вынуждены платить за электричество по городскому, повышенному тарифу. Специалисты энергосбытовой компании заявляют, что обращений от жителей к ним не поступало ни по поводу тарифа, ни по поводу качества энергоснабжения.



Дмитрий Хохлов, начальник управления по энергосбытовой деятельности «Энергосбыт Волга»: «Тарифы Владимирской области устанавливаются соответствующими постановлениями, профильным департаментом администрации области. В части применения городского тарифа. Энергетик относится к городу Владимиру, поэтому применяется подобный тариф».



В сетевой компании "Владимирэнерго" также о проблеме услышали впервые. Но после обращения "Вестей" на улицу Рослякова выехали специалисты.



Михаил Вербин, начальник отдела по связям с общественностью «Владимирэнерго»: «В ближайшее время специалисты "Владимирэнерго" проведут необходимые замеры уровня напряжения - установив приборы контроля качества. По результатам замеров будет сделано заключение и определены необходимые мероприятия, для повышения надежности и качества энергоснабжения».



К слову, если жители обратятся в энергосбытовую компанию с жалобой на качество предоставляемой услуги, то энергетики смогут пересчитать и тариф.



Константин Миронов, Илья Хлудов



"Вести-Владимир"