Как сообщают специалисты Гидрометцентра, четверг, 19 мая, окажется самым холодным днем в...

Как сообщают специалисты Гидрометцентра, четверг, 19 мая, окажется самым холодным днем в европейской части РФ на этой неделе. Погода в этот период будет отставать от нормы на 3–4 градуса.По прогнозам синоптиков, в понедельник, 16 мая, максимальная температура во Владимирской области составила +12…+14 градусов. Во вторник показания термометров оказались на градус повыше, в среду будет теплее еще на градус. То есть в среду по области ожидается от +12 до +17 градусов.Вплоть до четверга погода будет ветреной, порывы могут достигать 17 метров в секунду. Прогнозируются кратковременные дожди. Самый холодный день – четверг. Будет +11...+13 градусов днем, но зато относительно теплая ночь. А вот ночь на пятницу прогнозируется холодная, ожидается 0…+5 градусов.В пятницу ожидается рост атмосферного давления, будет преимущественно без осадков. Днем прогнозируется +12…+17 градусов.В субботу температура повысится. Ночью будет +2…+7 градусов, днем ожидается +14…+19, но уже пройдут кратковременные дожди.По предварительным данным, в ночь на воскресенье в области будет около +4…+9 градусов. Днем столбики термометров покажут +14…+19 градусов. Вероятность осадков уже небольшая, ветер развернется на юго-восточный. Наступит нормальная комфортная майская погода.Фото: Ирина Стеч