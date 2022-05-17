На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 мая 2022 года лабораторно подтверждено 43...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 мая 2022 года лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:5 сл. во Владимире,8 сл. в Муромском районе,10 сл. в Ковровском районе,5 сл. в Кольчугинском районе,5 сл. в Юрьев-Польском районе,4 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Киржачском районе,2 сл. в Меленковском районе,1 сл. в Вязниковском районе,2 сл. в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151190 случаев заболевания.