Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

Во вторник, 17 мая, Александр Авдеев проинспектировал ремонт дорог и дворов во Владимире. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.В ходе проверки губернатор осмотрел место под строительство трёх площадок у дома №16 по улице Белоконской. Здесь возведут поле для мини-футбола с резиновым покрытием, детскую и спортивную площадки. Цена вопроса: 10 миллионов рублей.Кроме того, на улице Казарменной ведется масштабное асфальтирование проезжей части. Глава региона проверил ход работ и здесь. Контракт на ремонт дорожного полотна обошелся в 10,4 миллиона рублей.В конце рабочей поездки Авдеев проверил, как идут работы по благоустройству двора дома №45 по проспекту Ленина. Здесь обновляется асфальт, тротуар, а также устанавливают скамейки и урны.