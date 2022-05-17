Член Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова провела прием граждан в региональной...

Член Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова провела прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России».На этот раз в центре внимания было старшее поколение. Пенсионерка из Владимира попросила сенатора помочь с получением путевки на санаторно-курортное лечение в Пятигорск или Ессентуки. Еще одна жительница Владимира обратилась к Ольге Хохловой с предложением о создании «Пушкинской карты» для пожилых людей, позволяющей посещать выставки и другие культурные мероприятия бесплатно. Все обращения граждан сенатор взяла в работу. По некоторым из них уже есть промежуточные результаты.Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области:- Встречи с этими людьми очень трогательные. И, конечно же, каждому хочется помочь. Кому-то нужна реабилитация, кому-то поддержка в отношении здоровья. А кто-то хочет вести активный образ жизни, но возможностей материальных для того, чтобы ходить в какие-то платные спортивные клубы, бассейны, у этой категории граждан недостаточно. Поэтому задачи ставятся серьезные, и некоторые вещи мне хочется проговорить на федеральном уровне.