В День Победы у здания областной прокуратуры открыли мемориальную доску с именами 48 сотрудников, воевавших на фронтах Великой Отечественной.

В День Победы у здания областной прокуратуры открыли мемориальную доску с именами 48 сотрудников, воевавших на фронтах Великой Отечественной.Они не только верой и правдой служили Отечеству в мирное время, но без раздумий встали в ряды защитников страны и во время сурового военного лихолетья. Вернувшись с победой домой, они продолжили службу в прокуратуре.Пример служенияНа открытие мемориала главный прокурор области Владислав Малкин - инициатор установления памятной доски коллегам-фронтовикам - пригласил первых лиц области. Возложить цветы к новому памятнику приехали глава региона Александр Авдеев и председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв. Спикер ЗС считает, что такая дань памяти героям-коллегам в масштабах отдельных организаций, служб и ведомств становится очень хорошей традицией. Ведь это - не только благодарность потомков тем, кто, не щадя жизни, отстаивал свободу и независимость нашей Родины, но и учит молодое поколение, какому примеру нужно следовать. А примером может послужить любое из 48 имён, выбитых на мемориальной плите. Герои отличились не только на фронтах Великой Отечественной войны, но и во время многолетней добросовестной службы в прокуратуре. Например, старшие советники юстиции Пётр Иванович Образцов и Александр Фёдорович Клишин, вернувшись с войны, более 35 лет отдали службе в главном надзорном органе.Сын Александра Фёдоровича, заместитель председателя Ассоциации юристов России, доктор юридических наук Алексей Клишин поделился воспоминаниями об отце:- На фотографии времён Великой Оте­­чественной отец - красивый, молодой.А ведь все они, те, чьи имена выбиты на памятной доске, были такими. Мой отец начал свою службу на Сахалине, потом переехал сюда. Несколько лет прослужил в Александрове, а потом 3 срока был прокурором Владимира. Это поколение, как говорил поэт, «в 41-мшло в солдаты, и в пацифисты в 45-м». Он не любил рассказывать о войне, но, если говорил, всегда отмечал, что важнее всего сохранять мир, бороться за него. Нельзя об этом не вспомнить в наши нынешние тревожные времена.Незыблемый авторитетУвы, не все обозначенные на мемориальной доске сотрудники вернулись с полей войны. Юрист 2 класса Виктор Фёдорович Морозов, потеряв в боях руку, добился, чтобы его оставили работать в прокуратуре в прифронтовой зоне. В одном из освобождённых районов Беларуси в декабре 1944 года он погиб вместе со своими сослуживцами, попав во вражескую засаду. Главный прокурор Владимирской области Вячеслав Малкин говорит, что никто не забыт, ничто не забыто: - Работники прокуратуры области, как и весь советский народ, не щадили себя на фронтах войны и трудились в тылу, доблестно выполняли свой долг и поднимали народное хозяйство. Пусть их сейчас нет среди нас, но память об их подвиге никогда не умрет. Мы отдаём им дань памяти, открывая сегодня эту мемориальную доску.Целые поколения сменились с тех пор, как прокуроры-фронтовики закрыли свои последние дела. Во многом именно благодаря их опыту и стремлению послужить Родине современная прокуратура России имеет свой незыблемый авторитет. Поэтому символично, что именно 9 мая и рядом с мемориальной доской торжественно принимают «Присягу прокурора» молодые специалисты - будущее главной российской надзорной службы.Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв обратился к молодым прокурорам со словами напутствия:- Выбитые на доске имена носили совсем молодые ребята. Многие их них потом добились больших успехов. У вас, ребята, тоже всё впереди. И профессиональные высоты, и личностные. Я искренне желаю вам их достичь! Самое главное - никогда не забывать нашу истинную историю и чтить память тех, кто дал нам возможность жить под мирным небом, строить семьи, строить будущее нашей страны.