13 мая Дина Каткова завершила работу в должности директора Департамента молодёжной политики и...

13 мая Дина Каткова завершила работу в должности директора Департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области. Глава региона Александр Авдеев подписал распоряжение о расторжении с ней контракта по инициативе государственного служащего, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя директора Департамента молодёжной политики и общественных проектов Елену Бизяеву.Фото: https://avo.ru/