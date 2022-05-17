Пройдут по центру. Дважды на этой неделе ради владимирских школьников городские власти ограничат движение. Это касается всех видов транспорта. В среду, 18 мая во Владимире пройдёт

Пройдут по центру. Дважды на этой неделе ради владимирских школьников городские власти ограничат движение. Это касается всех видов транспорта. В среду, 18 мая во Владимире пройдёт общегородской праздник «Последний звонок». С 12-ти до 14.00 – движение ограничат по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от Студеной горы до площади Фрунзе. Транспорт направят в