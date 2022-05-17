ГТРК «Владимир» представляет цикл материалов, посвященных теме отдыха в удивительных местах нашей...

ГТРК «Владимир» представляет цикл материалов, посвященных теме отдыха в удивительных местах нашей планеты и нашей страны, где главные герои - обычные владимирцы. Вас ждут интересные наблюдения, полезные советы и подсказки для туристов.Вот и наступили теплые весенние деньки, когда душа требует перемен и отдыха, а владимирцы скрупулезно решают – какое же туристическое направление выбрать. Корреспондент ГТРК «Владимир» пообщался с экспертом в этой области, а также с жительницей областного центра, совсем недавно отдохнувшей в Стамбуле. Как выяснилось, это очень актуальное направление сегодня.Что посмотреть в Стамбуле?34-летняя жительница Владимира, менеджер компании – Елена Грачева вместе с семьей бывает в Турции достаточно часто и предпочитает как пляжный отдых на побережье Средиземного моря – в Белеке, так и погружение в исторический колорит страны - в Стамбуле. Совсем недавно она гостила там четыре дня. Девушка решила поделиться своими личными впечатлениями от увиденного, а также дать важные советы владимирским туристам:- Выбранный нами мини-тур обошелся всего 25 000 руб. на человека. Я считаю, что это очень выгодное предложение. Распространенное у россиян мнение о том, что нужно ехать за границу «от 5 дней и более» - заблуждение. Иногда и трех дней достаточно, чтобы обойти самые интересные исторические места старинных городов.Стамбул, Босфор. Фото из личного архива Елены (в оранжевой куртке)Летали мы в Турцию через туристическое агентство. Никаких оригинальных нововведений не было, к справкам о том, что вы сделали прививку от COVID-19 или переболели данным заболеванием, уже все давно привыкли. Если же у вас нет специального QR кода, то следует сдать тест ПЦР строго за три дня до отъезда. Ну, и в самолете все пассажиры обязательно должны быть в масках.Мне нравится летать не самостоятельно, а через проверенное туристическое агентство, потому что это экономия денег, времени, плюс организованный групповой трансфер, постоянное присутствие гида-помощника «на телефоне». Как только прилетели в Стамбул, нас тут же встретили и отвезли в самый центр города, где мы жили в гостинице. За четыре дня из этой точки возможно оперативно посетить большинство знаменитых памятников, музеев, дворцов, базаров и пр. Предлагаются «стамбульские» групповые туры, которые также по цене вполне демократичны: на весь день с посещением достопримечательностей на выбор выходит около 60 долларов с человека. По сегодняшнему курсу вполне приемлемо.Фото из личного архива Елены ГрачевойИз минусов - столкнулись с проблемой неверного выбора отеля. По приезду оказалось, что наш вариант проживания совершенно не соответствует тем фото, какие были продемонстрированы. И на официальном сайте выложены кадры, которые были сделаны при открытии отеля, а не в настоящее время. Нужно быть крайне внимательным и проверять то место, где вы будете жить, возможно «проштудировать» отзывы других туристов, которые только-только вернулись из этих краев. В данной ситуации даже специалисты могут ошибаться с предложением.Рекомендую побывать на Гранд базаре - одном из крупнейших крытых рынков в мире, в котором 61 улица с немыслимым количеством лавок, ателье, фонтанов, мечетей, складов, кафе и пр. Это следует хотя-бы раз увидеть! А также выделю ресторан Нусрет, расположенный на Гранд базаре, хозяин которого Salt Bae известен тем, что режет и солит мясо необычными способами, напоминающими акробатические трюки.На заметку!Удивило, что в Стамбуле повсюду кладбища и кошки, кошки и кладбища. Около последнего еще и кафе есть, можно заглянуть, посидеть, перекусить. Для русского человека это, конечно, немного странно. А еще в Стамбуле на улицах продаются свежевыжатые соки из граната или апельсина.Турецкий гранатовый сок. Фото из личного архива Елены ГрачевойОчень рекомендую. Обязательно стоит посетить кафе-кондитерскую HAFIZ MUSTAFA, существующую с 1968 года. Там все свежайшее и очень вкусное, оперативно поступает прямиком из действующей фабрики турецких сладостей.Удалось посетить знаменитый храм святой Софии, но нужно понимать, что там постоянно присутствует много людей, попасть туда крайне сложно, только в туристической группе. Заходить внутрь также можно только босиком (с собой возьмите носки!). Также рекомендую посетить мечети Стамбула. Их в городе более 3 тысяч, среди которых самые знаменитые: Голубая мечеть, Сулеймание, Новая мечеть, мечеть Ортакёй и другие.Фото из личного архива Елены ГрачевойОтдельно выделю то, что нам, а также многим поклонникам сериала «Великолепный век», было удивительно своими глазами увидеть трон Сулеймана. Оказывается, все правители переделывали его под себя: меняли цвет ткани, обивку, украшения. Но по факту – его основа не видоизменялась, лишь дорабатывалась потомками. И даже в походах трон обязательно путешествовал вместе с правителем, поэтому он так популярен для изучения у туристов, это прикосновение к истории.Трон Сулеймана, фото из личного архива Елены ГрачевойВ Стамбуле постоянно возвращаешься к проливу Босфор – геологическому феномену нашей планеты, который называют «морской артерией» между Европой и Азией. Любоваться видом на него можно из многочисленных отелей. По обе стороны пролива расположено немало разнообразных ресторанов, причем как дорогих, так и обычных закусочных, которые будут по кошельку туристу с любым достатком.Подводя итог всему вышесказанному, смело рекомендую этой весной и летом отправиться на отдых в Стамбул: не пожалеете! И даже выбирая малый тур, вы получите массу культурных впечатлений.О самых комфортных туристических странах сезона 2022Ольга Герасимова, фото из личного архива специалистаРассказывает Ольга Герасимова, директор одной известной туристической компании Владимира:- Ввиду ограниченного авиасообщения на сегодняшний день самыми комфортными направлениями с точки зрения прямого перелета являются Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы. В Турцию на летний сезон также поставили много рейсов Turkish airlines, Pegasus, Pegas Fly, Azur air, Red Wings и Аэрофлот. В Египет на данный момент мало рейсов, соответственно цена завышена. В Эмиратах летом очень жарко, поэтому отдых выходит на любителя. А вот Мальдивы с июня по август - отличный выбор. Многие считают, что летом там не сезон, но на самом деле это круглогодичное направление. Погода солнечная, вода теплая, а отели предоставляют скидки 30-40%. Из Российских пляжных направлений аэропорт открыт только в Сочи. В Крым, Анапу и Геленджик придется добираться на ЖД или личном авто. В Абхазию возможно попасть через перелет до Сочи. В Европу слетать, конечно, можно, но нет прямых перелетов, а рейсы с пересадкой очень дорогие, да и обстановка неспокойная. В последние годы очень популярны Карелия, Алтай, Камчатка, Дагестан и туры на Байкал. Но по этим направлениям люди обычно путешествуют самостоятельно, а в агентства обращаются редко. Совет: взвесьте все «за» и «против», проконсультируйтесь о желаемом туристическом направлении со специалистом, тогда ваше путешествие точно выйдет комфортным, выгодным, безопасным и интересным.Читайте в следующих материалах: Где отдохнуть этим летом владимирцам? Часть 2 - Байкал; Часть 3 - Урал.Фото из личного архива героев.Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"