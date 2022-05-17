В результате предприниматель выплатит правообладателю неустойку в размере 120 тысяч рублей.

Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрел рассмотрено гражданское дело по иску финской компании «Ровио Энтертеймент Корпорэйшн». Фирма требовала взыскать компенсацию за незаконное использование восьми товарных знаков по 15 тысяч рублей за штуку.Иностранцы пожаловались, что ответчик без разрешения использовал изображения семи персонажей компьютерной игры «ANGRY BIRDS». Факт реализации товара зафиксирован видеозаписью и подтверждён чеком. Контрафакт продавался в одном из московских ТЦ. В розничной продаже находилось детское белье с принтом персонажей.Ответчик, бывший ИП, на суд не явился и не представил доказательств отсутствия нарушения авторских прав. В результате предприниматель выплатит правообладателю неустойку в размере 120 тысяч рублей.