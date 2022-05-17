Сведения будут поступать в ситуационный центр, что позволит оперативно реагировать на изменения погоды и направлять спецтехнику на борьбу со стихией. Впоследствии информация пригодится при ремонте федеральных автобанов.

На дорогах Владимирской области установят комплексы метеоконтроля и системы учёта интенсивности движения. Нововведения помогут следить за обстановкой на федеральных трассах в непогоду и контролировать нагрузку на автомагистрали.Как сообщили в ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород», в течение двух лет планируется смонтировать 13 постов, которые будут передавать данные об осадках, температуре воздуха, состоянии поверхности полотна. Визуальный контроль обеспечат камеры видеонаблюдения. Сведения будут поступать в ситуационный центр, что позволит оперативно реагировать на изменения погоды и направлять спецтехнику на борьбу со стихией.На трассе Р-132 «Золотое кольцо» оборудование появится возле деревень Лемешки и Кощеево, посёлка Великодворский, рядом с мостом через Клязьму в Камешковском районе. На трассе М-7 аппаратуру смонтируют в Покрове, на объезде Владимира и у деревни Трухачёво.Интенсивность движения дорожники начнут замерять уже в 2022 году. Пункты учёта показателя установят в Покрове, Петушках, Сенинских двориках и во Владимире. Впоследствии информация пригодится при ремонте федеральных автобанов.