Об этом сообщил мэр города.

После жалоб жителей на улице Пушкина в Нижнем Новгороде построят новый тротуар. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.«В прошлом году ресурсники проводили здесь работы по прокладке электрокабеля и затем выполнили временное благоустройство, - пояснил Шалабаев. - Разумеется, в таком виде дорога не останется».Новый тротуар от улицы Ветеринарной до улицы Артельной должен быть готов до конца мая.Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде капитально .