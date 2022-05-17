Об этом сообщил мэр города.
После жалоб жителей на улице Пушкина в Нижнем Новгороде построят новый тротуар. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
«В прошлом году ресурсники проводили здесь работы по прокладке электрокабеля и затем выполнили временное благоустройство, - пояснил Шалабаев. - Разумеется, в таком виде дорога не останется».
Новый тротуар от улицы Ветеринарной до улицы Артельной должен быть готов до конца мая.
Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде капитально .