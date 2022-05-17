Проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья» предоставляет жителям...

Проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья» предоставляет жителям Владимирской области необходимые медицинские услуги рядом с домом. Более 260 тысяч человек прошли бесплатные обследования у специалистов из областного центра.Проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья» предоставляет жителям Владимирской области необходимые медицинские услуги рядом с домом. Более 260 000 человек прошли бесплатные обследования у специалистов из областного центра. Подробности в нашем репортаже.Передвижные центры здоровья работают в регионе более 6 лет. График выездов формируется по обращениям жителей. В том числе и по коллективным заявкам от общественных объединений Владимирской области. По обращению Совета ветеранов ОМВД России был организован выезд медицинского комплекса в Александров.Александр Анисимов, председатель Совета ветеранов ОМВД России по Александровскому району:- Каждый год приезжает центр и обследуем наших ветеранов, нуждающихся в медицинском обследовании. Прекрасно, все очень довольны. Получают, во-первых, квалифицированную помощь медицинскую, это раз. Рекомендации хорошие. Такая поддержка, и тем более такой профосмотр очень нужен для наших ветеранов.Задача медицинских комплексов – сохранение здоровья жителей Владимирской области.Александр Петрович, ветеран ОМВД России по Александровскому району:- Хочу очень большие слова благодарности сказать нашим врачам, потому что в моем возрасте необходимо и к кардиологу, и к эндокринологу, и другие процедуры, но учитывая, что времени нет. Не хочется в очередях стоять. Здесь так удобно, по времени встречают. Рекомендации, которые дают, очень существенные.В медицинских комплексах установлено современное оборудование для проведения различных видов УЗИ и приема узкими специалистами.Татьяна Бусурина, врач – эндокринолог:- Передвижные медицинские центры - это, конечно, большая помощь для нашей Владимирской области, они работаю на постоянной выездной основе. Пациенты проходят обследования, получают консультации специалистов, врачей, которые из областного центра. Мы постоянно при нашей вот такой работе получаем положительные отзывы о работе данного проекта.Все подробности о выездах медицинских комплексов вы можете узнать на сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в социальной сети ВКонтакте.