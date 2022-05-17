Акция Добрый автобус возобновляется. Теперь пожилые москвичи могут получить неповторимые эмоции совершенно бесплатно.

Акция "Добрый автобус" возобновляется. Теперь пожилые москвичи могут получить неповторимые эмоции совершенно бесплатно.Участники программы "Московское долголетие" получают уникальную возможность проводить время с пользой и удовольствием. Проект "Добрый автобус" приглашает на бесплатные экскурсии по историческим местам Москвы и региона. Эти туристические поездки несут просветительскую, познавательную, развлекательную функции для пенсионеров.В рамках программы можно побывать в музеях, религиозных организациях, общественных пространствах и прочих местах, куда своим ходом пожилому человеку добираться тяжело. Организаторы разработали несколько десятков маршрутов, чтобы у людей был выбор.Проект "Добрый автобус" появился еще в 2017 году и активно развивался, однако из-за пандемии коронавируса был приостановлен. Теперь же акция снова действует — количество туристических автобусов постепенно нарастает.Люди старшего возраста могут отправиться в путешествие, оставив специальную заявку. Их принимают в центрах социального обслуживания. Пенсионеру нужно посетить такую организацию в своем районе, чтобы приобщиться к программе.Во время экскурсий москвичи расширяют кругозор, а также увлеченно беседуют с единомышленниками. Проект "Добрый автобус" помогает лицам старшего возраста завязать новые знакомства и наполнить свою жить яркими красками.