На торгах победил ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские»

Проект реставрации Успенского собора во Владимире обойдётся в 32 млн рублей. На торгах победил ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Средства на проектно-сметную документацию Минкульт РФ.В аукционе участвовали три организации. Госпредприятие победило, набрав большее количество баллов. Заказчиком работ выступает Владимиро-Суздальский музей-заповедник.До октября 2023 года архитекторам предстоит обследовать памятник белокаменного зодчества. Проектанты обязаны предусмотреть сохранение внутренней системы вентиляции объекта культурного наследия, модернизацию освещения, восстановление элементов фасада и монтаж защитного ограждения для сохранения живописи.Ранее сообщалось, что РПЦ в Росимущество запрос на передачу храма в собственность церкви. В ведомстве , что это возможно лишь в случае переезда ВСМЗ на новые площади.