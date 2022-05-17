Около трехсот владимирцев с начала года оформили в собственность квартиры, купленные с...

Около трехсот владимирцев с начала года оформили в собственность квартиры, купленные с использованием так называемых "счетов эскроу". Теперь это основной механизм защиты средств граждан, участвующих в долевом строительстве.Эскроу-счет открывается при оформлении сделки купли-продажи жилья. Деньги покупателя переходят к продавцу только после сдачи объекта. Как правило, застройщик использует их для возврата кредитов, взятых на строительство. Причем банки охотно кредитуют такие стройфирмы по ставкам ниже рыночных, поскольку средства на счетах эскроу гарантированно покрывают сумму долга. Таким образом, защищены интересы всех участников процесса. Банк России сообщает, что за четыре месяца 2022 года в регионе сданы в эксплуатацию тысяча двести сорок квартир. Это в три с половиной раза больше, чем годом ранее.