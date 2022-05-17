Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов нарушений Правил дорожного движения, в том числе фактов управления транспортом водителями, находящимися за рулем в состоянии опьянения. Очередной рейд состоялся в пятницу, 13 мая, в Судогодском районе. Сотрудники Госавтоинспекции проверили порядка 250 транспортных средств.