В столице области состоялся медиафорум «Инфорум», организованный Союзом журналистов России и Союзом журналистов Владимирской области при поддержке администрации г. Владимира.

В столице области состоялся медиафорум «Инфорум», организованный Союзом журналистов России и Союзом журналистов Владимирской области при поддержке администрации Владимира.Журналисты и главные редакторы владимирских СМИ, сотрудники ключевых региональных пресс-служб, медиаменеджеры, блогеры собрались, чтобы вместе с федеральными коллегами обсудить новые тенденции и перспективы развития информационной отрасли.Принципиальное отличиеПредседатель Союза журналистов Владимирской области Александр Карпилович отметил, что ведущие владимирские СМИ успешно применяют актуальные технологии, осваивая новые каналы распространения массовой информации. Традиционные печатные издания и телеканалы давно представлены собственными ин­тер­нет-сайтами и аккаунтами в социальных сетях с достойным количеством просмотров и подписчиков.Союз журналистов области выступает за профессиональную журналистскую работу, когда публикации подписаны реальными авторами, отвечающими за достоверность сообщаемой информации. В этом принципиальное отличие качественной журналистики от анонимного информационного потока в ангажированных телеграм-каналах и «подслушках», которые зачастую используют, чтобы распространять разного рода «уток» и «утечек».Поддержав коллегу, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв отметил приверженность честной журналистике и высокое качество лучших владимирских СМИ. Союз журналистов России принципиально отличает профессиональных журналистов от производителей информационных «сливов» и фейков, которые упорно называют себя журналистами, хотя таковыми не являются. В результате страдают и репутация профессии, и аудитория, не понимающая, кому верить, а кому - нет. Поэтому Союз журналистов настоятельно рекомендует доверять официально зарегистрированным СМИ, отвечающим за свои публикации по закону.Корпоративный авторитетВладимир Соловьёв поблагодарил главу города Владимира Андрея Шохина и главу региона Александра Авдеева за содействие в проведении «Инфорума» и отметил корпоративный авторитет Союза журналистов Владимирской области, который сохраняет преемственность поколений, принимает в свои ряды молодых журналистов и ведёт системную работу и с редакциями, и с органами власти.Выступая на «Инфоруме», глава Владимирской области Александр Авдеев предметно изложил свое видение места и роли СМИ в условиях информационных атак, организованных против нашей страны на фоне украинских событий. Врио губернатора рассчитывает, что владимирские журналисты сумеют противостоять фейкам, используя новые технологии и, в то же время, опираясь на традиции ответственной журналистки, в основе которых всегда были точность и правдивость фактов и комментариев.Обсудили главноеВ основной части программы форума состоялись дискуссии и обмен опытом.Секретарь Союза журналистов России, автор телеграм-канала «Breaking Trends» Юлия Загитова говорила об адаптации публикаций СМИ к наиболее востребованным социальным сетям.Управляющий директор и телеведущий холдинга РБК Илья Доронов провёл мастер-класс об организации и продвижении современных медиа-холдингов с нуля. Эксперт грантовых конкурсов правительства Москвы Мария Большакова рассказала, как правильно составить заявку на грант и победить.Спецкор телеканала «Россия-24» Виталий Арутюнян инициировал дискуссию о видах и целях информационных войн с участием СМИ. Доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Максим Корнев рассуждал о работе с фейками, признаками, маркерами и механизмами борьбы с профессионально сфабрикованной информацией.