В столице области состоялся медиафорум «Инфорум», организованный Союзом журналистов России и Союзом журналистов Владимирской области при поддержке администрации г. Владимира.
В столице области состоялся медиафорум «Инфорум», организованный Союзом журналистов России и Союзом журналистов Владимирской области при поддержке администрации Владимира.
Журналисты и главные редакторы владимирских СМИ, сотрудники ключевых региональных пресс-служб, медиаменеджеры, блогеры собрались, чтобы вместе с федеральными коллегами обсудить новые тенденции и перспективы развития информационной отрасли.
Принципиальное отличие
Председатель Союза журналистов Владимирской области Александр Карпилович отметил, что ведущие владимирские СМИ успешно применяют актуальные технологии, осваивая новые каналы распространения массовой информации. Традиционные печатные издания и телеканалы давно представлены собственными интернет-сайтами и аккаунтами в социальных сетях с достойным количеством просмотров и подписчиков.
Союз журналистов области выступает за профессиональную журналистскую работу, когда публикации подписаны реальными авторами, отвечающими за достоверность сообщаемой информации. В этом принципиальное отличие качественной журналистики от анонимного информационного потока в ангажированных телеграм-каналах и «подслушках», которые зачастую используют, чтобы распространять разного рода «уток» и «утечек».
Поддержав коллегу, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв отметил приверженность честной журналистике и высокое качество лучших владимирских СМИ. Союз журналистов России принципиально отличает профессиональных журналистов от производителей информационных «сливов» и фейков, которые упорно называют себя журналистами, хотя таковыми не являются. В результате страдают и репутация профессии, и аудитория, не понимающая, кому верить, а кому - нет. Поэтому Союз журналистов настоятельно рекомендует доверять официально зарегистрированным СМИ, отвечающим за свои публикации по закону.
Корпоративный авторитет
Владимир Соловьёв поблагодарил главу города Владимира Андрея Шохина и главу региона Александра Авдеева за содействие в проведении «Инфорума» и отметил корпоративный авторитет Союза журналистов Владимирской области, который сохраняет преемственность поколений, принимает в свои ряды молодых журналистов и ведёт системную работу и с редакциями, и с органами власти.
Выступая на «Инфоруме», глава Владимирской области Александр Авдеев предметно изложил свое видение места и роли СМИ в условиях информационных атак, организованных против нашей страны на фоне украинских событий. Врио губернатора рассчитывает, что владимирские журналисты сумеют противостоять фейкам, используя новые технологии и, в то же время, опираясь на традиции ответственной журналистки, в основе которых всегда были точность и правдивость фактов и комментариев.
Обсудили главное
В основной части программы форума состоялись дискуссии и обмен опытом.
Секретарь Союза журналистов России, автор телеграм-канала «Breaking Trends» Юлия Загитова говорила об адаптации публикаций СМИ к наиболее востребованным социальным сетям.
Управляющий директор и телеведущий холдинга РБК Илья Доронов провёл мастер-класс об организации и продвижении современных медиа-холдингов с нуля. Эксперт грантовых конкурсов правительства Москвы Мария Большакова рассказала, как правильно составить заявку на грант и победить.
Спецкор телеканала «Россия-24» Виталий Арутюнян инициировал дискуссию о видах и целях информационных войн с участием СМИ. Доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Максим Корнев рассуждал о работе с фейками, признаками, маркерами и механизмами борьбы с профессионально сфабрикованной информацией.