Возле Золотых ворот в объектив попали опасные виражи дрифтеров. На высокой скорости они летали по...

Возле Золотых ворот в объектив попали опасные виражи дрифтеров. На высокой скорости они летали по кольцу на оживлённом участке дороги.Почти 8 тысяч просмотров и десятки возмущённых комментариев. "Надеюсь, камеры установлены и прилетит письмо со штрафом", "…разруха в головах", "Надеюсь, они станут пешеходами". Пользователей возмутило, как бездумно любители высоких скоростей подвергают опасности себя и других. "Дрифт-видео" уже заинтересовалась полиция. Как сообщили "Вестям", все детали резонансного ролика сейчас изучают сотрудники ГИБДД.