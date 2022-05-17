Руководство Следственного комитета по Владимирской области внесло изменения в выездной график...

Руководство Следственного комитета по Владимирской области внесло изменения в выездной график личного приема граждан в мае 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Андрей Александрович Ялин 20 мая 2022 года с 10 до 11 часов 30 минут проведет личный прием граждан в городе Гусь-Хрустальный в здании следственного отдела по адресу: ул. Добролюбова, дом 6.Гражданам, изъявившим желание прибыть на личный прием, обращаться по телефону: 8 (4922) 47-29-48, 47-29-25 – отдел по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления, 8-49241-2-43-50 – следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный.Фото: https://avo.ru/