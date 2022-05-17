Жалобы местных жителей наконец услышали.

На территории Камешковского района в нормальное состояние приведут сразу несколько разбитых дорог, которые ежедневно вызывали негативные эмоции у местных жителей.В посёлке имени Карла Маркса отремонтируют дорожное покрытие на улице Футбольная. Там же создадут заездной карман у детского сада «Улыбка». Кроме того, рабочие «реанимируют» асфальт на улице Карла Маркса, обновят дорожное покрытие на подъезде к Брызгаловской средней школе. Именно на эти дороги жаловались жители. Однако терпеть неудобства им осталось недолго – ремонт завершат через считанные дни.Также стоит сказать, что на участках автомобильных дорог с грунтовым покрытием, которые связывают между собой населённые пункты района, сейчас также кипит работа - исправляют профиль дорожного покрытия. Как отмечают эксперты, после весенней распутицы особое внимание нужно уделить дороге, которая ведёт в деревню Симоново.- Должен сказать, что последние два года в нашем регионе всерьёз занимаются ремонтом дорог. Это весьма важная задача, потому, что хорошие дороги - это комфортная жизнь людей, - прокомментировал депутат Государственной Думы Игорь Игошин.