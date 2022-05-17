В тайны весеннего леса в прямом смысле окунулись участники первого этапа Чемпионата области по...

В "тайны весеннего леса" в прямом смысле окунулись участники первого этапа Чемпионата области по трофи-рейдам. Он прошел в Киржачском районе.Сезон трофи открыли больше сорока экипажей. Им предстояло добраться в точку сбора, ориентируясь по gps. Организаторы подготовили максимально непростые трассы - через болота, ручьи, крутые спуски и подъемы, а также отдельный отрезок для линейной гонки "затопления кораблей". Участники разделились на шесть зачетных категорий в зависимости от типа и конструкции внедорожника.