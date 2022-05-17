Все на посадку леса! Акция с таким названием прошла в Кольчугинском районе. Ее организатор - ЗАО...

Все на посадку леса! Акция с таким названием прошла в Кольчугинском районе. Ее организатор - ЗАО "Муром", один из крупнейших производителей фанеры и древесных плит в стране. Слово Александру Сыпченко.В этом живописном месте скоро станет чище и уютнее. Эти саженцы европейской ели через 10 лет превратятся в настоящую хвойную рощу. Вместо урока по биологии, школьница Екатерина Сташнева получила уникальный практический опыт по лесовосстановлению.Екатерина Сташнева, учащаяся школы №7 (г. Кольчугино):– Стоит сохранять ресурсы нашей планеты, не смотря на то что кажется, что у нас очень много лесов, нужно поддерживать и сохранять их, посадка это не так уж и сложно, тем более в такой компании это весело.Ежегодная акция "Все на посадку леса!" организованная компанией ЗАО "Муром" и ООО "Лесопартнер" традиционно проходит в мае. В ответ на призыв поучаствовать в акции, ее организаторы увидели в прямом смысле "Лес рук"Виталий Дорошенко, управляющий владимирским отделением ПАО "Сбербанк":– Наш коллектив всегда откликается и это только начало в череде мероприятий лесовосстановления, которые ЗАО "Муром" будет проводить по всей Владимирской области, в котором наши сотрудники принимают всегда участие.Работа по восстановлению лесов не прекращается никогда. Только в этом году во Владимирской области будет высажено 3 с половиной миллиона саженцев , на общей площади тысяча двести гектаров.Андрей Наумов, заместитель директора Департамента экономического развития Владимирской области:– Любое производство, любой производственный процесс, это потребление ресурсов и если мы не будем думать о будущем о возобновлении этих ресурсов, то мы придем в никуда.Принципиально важно, не просто использовать древесину в качестве сырья для производства, но и восстанавливать лесной фонд, уверена генеральный директор ЗАО "Муром" Ольга Тихонова.Ольга Тихонова, генеральный директор ЗАО "Муром":– Это первый этап в жизни деревьев лесовосстановления и сегодня мы еще раз хотели продемонстрировать всю серьезность и понимание отношения к делу и ответственность к ресурсам, которыми мы владеем.Поднятые вверх руки участников акции, своего рода метафора, которая означает, что их много и они готовы в любую минуту помочь зеленым легким планеты.Александр Сыпченко, Егор Герасимов.Вести "Владимир"