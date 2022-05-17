Власти намерены создать новое общероссийское движение детей и молодежи. Учредителями могут стать Российское движение школьников, проект Большая перемена и региональные детско-юношеские движения.

Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения планируют создать новое общероссийское движение детей и молодежи, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. Официально о возможности появления новой структуры может стать известно 19 мая — в этот день, как ожидается, в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект, сообщил один из собеседников РБК. Еще один источник уточнил, что законопроект может быть внесен и позже, но дата 19 мая тоже обсуждается.13 мая Московский комсомолец сообщил, что Кремль решил создать аналог советской пионерии, о чем и будет объявлено 19 мая — в эту дату в СССР отмечался День пионерской организации, которой в этом году исполнится 100 лет.Опыт пионерской организации действительно изучался, но называть новую организацию аналогом будет неверно хотя бы потому, что, в отличие от пионерии, членство в новой структуре не будет обязательным, да и времена сейчас другие, подчеркивает один из знакомых с обсуждением вопроса источников РБК.Идею создания движения, которое объединяло бы всех детей, 20 апреля на заседании набсовета АНО Россия — страна возможностей поддержал Владимир Путин. С соответствующей инициативой к нему обратилась школьница из Севастополя Диана Красовская. Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, Юнармия есть и так далее, но что касается общероссийского движения, об этом надо подумать, — сказал президент.На День защиты детей 1 июня запланирован съезд детских движений России — он, как ожидается, пройдет на полях фестиваля детства и юношества в Москве, на ВДНХ. Участники съезда могут обсудить будущее движение и его название, которого пока нет, поясняет один из собеседников РБК.Обсуждается, что новая структура будет создана на базе уже существующих, работающих на детско-молодежном направлении: Российского движения школьников, проекта Большая перемена и целого ряда региональных организаций. Они могут стать соучредителями нового движения. Возможно, среди учредителей будет и движение Юнармия, созданное по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в 2016 году.Указ о создании детско-юношеской организации Российское движение школьников Владимир Путин подписал в 2015 году. В качестве задачи было определено совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.Проект для школьников Большая перемена запущен в 2020 году на платформе Россия — страна возможностей. Руководителем набсовета АНО Большая перемена стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Проект, пояснял при запуске Кириенко, состоит из двух конкурсов — для десятиклассников и учеников восьмого—девятого классов. Триста победителей [десятиклассников] получают 1 млн руб. на свое образование, — сообщил тогда чиновник Кремля. Еще стольким же победителям из восьмого—девятого классов полагалось по 200 тыс. руб., чего, по словам Кириенко, хватило бы на оплату обучения на коммерческом отделении в среднем специальном учебном заведении.В качестве одного из основных кандидатов на пост лидера движения, по словам собеседника РБК, рассматривается замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов — до прихода в ведомство он возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана, был главой команды КВН Четыре татарина.Предполагается, что новая детско-молодежная структура охватит как школьников, так и учащихся средних специальных учебных заведений. Выход на учащихся средних специальных учебных заведений важен, потому что там учатся дети, которые уходят из школы после девятого класса, поясняет знакомый с ходом обсуждения вопроса собеседник РБК.Отвечать за выстраивание работы новой организации в школах будет Минпросвещения, за работу в средних специальных учебных заведениях — Росмолодежь. Планируется, что ячейки движения появятся и в школах, и в средних специальных учебных заведениях, говорят собеседники РБК.