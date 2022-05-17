17 мая в 08:36 в деревне Дурасово Меленковского района на улице Центральная загорелся частный жилой...

17 мая в 08:36 в деревне Дурасово Меленковского района на улице Центральная загорелся частный жилой дом.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось задымление на чердаке дома. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали горение на площади 1 кв. м. Сгорела внутренняя часть кровли. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались от МЧС 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Так же привлекалась к тушению пожара добровольная пожарная команда «Бутылицы» 1 единица техники 1 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/