17 мая в 2 ночи спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Литвиново...

17 мая в 2 ночи спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Литвиново Кольчугинского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома. Пожарные ликвидировали горение кровли, внутренней отделки и имущества на площади 200 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/