Гранты на реализацию своих проектов получат шестнадцать фермерских хозяйств. Объем поддержки в...

Гранты на реализацию своих проектов получат шестнадцать фермерских хозяйств. Объем поддержки в среднем составит от трех до пяти миллионов рублей.Всего в этом году на конкурс были представлены двадцать четыре бизнес-плана. Жюри отмечают тенденцию: фермеры больше не хотят вкладываться в развитие молочного и мясного животноводства. Большинство соискателей планируют заниматься выращиванием растений - овощей, картофеля. Особый интерес у крестьянско-фермерских хозяйств в последние два года - к ягодам. Климат средней полосы как нельзя лучше подходит для выращивания ягодных культур, но ягоды на прилавках в основном - привозные. Кстати, многие проекты "Агростартапа" строго ориентированы на импортозамещение.