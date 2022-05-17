На базе спортивного комплекса Олимп прошел футбольный матч с вынужденными переселенцами из ЛНР,...

На базе спортивного комплекса "Олимп" прошел футбольный матч с вынужденными переселенцами из ЛНР, ДНР и Мариуполя. За игрой наблюдала наша съемочная группа.- Давай ты на воротах, а мы бегаем.- Я не умею.- Ты просто бегать не умеешь?Для ребят и просто побегать - уже радость. Ну а если народу хватает на две команды, то вообще сказка. В футболе просто носиться недостаточно, рассказывает Катя - нужна тактика.Катя:- Мы должны распределиться, кто кому дает пас и кто где стоит. А мы толпимся и у нас не получается выигрывать.Оксана Иванова, жительница Донбасса:- Я думаю, это интересно. Тем более, соревноваться с детьми, которые имеют такие более-менее навыки по сравнению с нашими, которые просто пинают мяч. Ну, я смотрю, что все улыбаются, все счастливые, все довольные. Они, правда, не соображают, конечно, как нормальные матчи играть. Смотрю, бегают туда-сюда всей толпой, один за одного.Катя приехала во Владимирскую область из Донбасса в середине марта. Сейчас в спорткомплексе "Олимп" живут 98 вынужденных переселенцев, 30 из которых - дети. Сразу после умственной активности в школе девочка, как и другие жители "Олимпа", занимаются активностью физической. Для этого здесь все условия.Ольга Казурова, директор спортивного комплекса «Олимп»:- Дети здесь живут как в загородном лагере. Они свободно перемещаются по территории, они купаются в бассейне. И не хватало нам только для полного счастья футбола. И, конечно, все мальчишки и девчонки любят футбол.Чтобы провести футбольный матч, в оздоровительный центр приехала владимирская команда "Смена", состоящая из мальчишек 9-10 лет. Время для спортивного праздника выбрали вечернее - младших ребят забрали из садика, старших - из школы. Также тренеры провели для ребят эстафеты и игры, а вечером, после ужина, спортивную викторину.Александр Фомин, главный тренер футбольного клуба «Смена»:- Мы узнали от наших друзей, руководства спортивного лагеря "Олимп", о том, что здесь размещаются, в том числе, и дети беженцев из ЛНР и ДНР, и мы решили устроить для них небольшой спортивный праздник.Футбол вне политики - заявляют владимирские спортсмены. И пусть у ребят еще мало навыков, но энтузиазм и рвение вполне способны заменить все необходимое.Евгений Беляев, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»