Наследие майских пикников. Активисты провели акцию по уборке мусора с прибрежной полосы одного из...

Наследие майских пикников. Активисты провели акцию по уборке мусора с прибрежной полосы одного из карьеров в Судогодском районе. Слово Максиму Калашникову.Побережье Улыбышевских карьеров - по-прежнему любимое место отдыха владимирцев. Чтобы снова сюда вернуться, люди оставляют у воды стеклянные бутылки, горы пластика и одноразовой посуды. Наводить порядок приходится активистам.Ольга Канищева, замдиректора департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области:– Хотелось бы акцентировать на ту самую ответственность нас самих за то, что мы делаем. За те деяния, которые мы делаем своими руками. Поэтому, конечно, такими акциями мы хотим призвать, в том числе и население Владимирской области, чтобы мусор убирать за собой.В уборке приняло участие около восьмидесяти волонтёров. Большинство из них - учащиеся школ и студенты. Кирилл Козлов уверен - акция полезна, но проблема требует кардинальных решений.Кирилл Козлов, волонтёр:– Сделать штрафы. Сделать службу, которая бы охраняла береговую зону от захламления. Что-то в этом роде. Потому что у людей ответственность появляться не будет. Они не задумываются. Они здесь отдыхают и уезжают отсюда.Валерий Сафонов, глава администрации Вяткинского сельского поселения:– Привести с собой пару тройку мешков, погрузить в них после себя мусор и увезти. Это больших затрат не требует. Зато эффект будет крайне положительный. А если это будет делать каждый, тогда и проведение таких героических акций, наверное, здесь, на это территории не потребуется.В ближайших планах - очистка охранной зоны вокруг озера Сковородино в Суздальском районе и уборка дорожных обочин в Судогодском и Камешковском районах.Максим Калашников, Александр Чунаев.Вести "Владимир"