Многодетные переселенцы из Мариуполя обрели свой дом в Суздальском районе. Теперь они трудятся на...

Многодетные переселенцы из Мариуполя обрели свой дом в Суздальском районе. Теперь они трудятся на ферме, живут в просторной квартире и... строят будущее. Об истории семьи Филоновых расскажет Любовь Клюквина.– Маа-маа.– Ты мамина да? Что ударилась?"Оставалось только уезжать", - говорит глава многодетной семьи Филоновых. За три дня до эвакуации их дом в Мариуполе в буквальном смысле рассыпался от попавшего снаряда.Сергей Филонов, глава семьи, житель Мариуполя:– 24 февраля уже начали стрелять по городу. Я был на работе, когда начался обстрел. Нас выгнали домой, к семьям. И потом последние две недели просидели в подвале, выбегали готовить есть под обстрелами, потом что ни газа, ни воды не было. Бегали тоже под обстрелами за водой.В суздальском пункте временного размещения семейной паре предложили работу в сельской местности. Они согласились без раздумий. Анна ещё проходит стажировку, Сергей уже трудится животноводом на ферме СПК "Спасское". Ухаживает за коровами, поддерживает чистоту в загонах.До этого Сергей работал на заводе. Сейчас готов освоить любую профессию, чтобы 4 дочери ни в чём не нуждались.Константин Логинов, начальник цеха животноводства СПК «Спасское»:– Была квартира, куда их поселить. Решили, почему бы не помочь людям. Причем семья с четырьмя детьми, дети маленькие. Бросать на произвол судьбы не стали. Решили, так сказать, приютить с условием, что люди останутся нас работать. Люди стараются, мы это видим, поэтому справляются хорошо.Теперь у Филоновых - большая, просторная квартира. Как многодетным им положены государственные льготы. Ксюша ходит в садик, Настю и Вику бесплатно кормят в школе. Девочкам предоставили льготные места в летнем лагере. А старшая уже нашла подругу.Анастасия Филонова и Виктория Филонова, дочери:– Её зовут тоже Настя. Мы одноклассницы. Мы с ней хорошо сдружились в первый же день. Она, оказывается даже такого же возраста, как я. Мы с ней в один день родились и в один год.– Ничего себе.– Так совпало. Теперь не разлучишь никак.– Я хожу на танцы.– На танцы? Расскажи!– Начала ходить вчера только первый день.Сейчас семья из Мариуполя обустраивает дом. И своё будущее связывает именно с Суздальским районом.Сергей Филонов, глава семьи, житель Мариуполя:– Остаемся здесь.– Ну да, планируем остаться здесь.– Уже получили документы об убежище и сейчас через пару месяцев заработаем денег и будем подавать на гражданство.//Соседи дружелюбные. Даже, когда нас сюда привезли, некоторое время помогали, кто вещами, кто продуктами. У нас тут все хорошо.А недавно у Филоновых появился седьмой член семьи. Папа принес с работы котенка. Назвали Багирой.Любовь Клюквина, Илья Хлудов.Вести "Владимир"