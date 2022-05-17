В начале мая в дежурную часть ОМВД России по Суздальскому району поступило сообщение о пропаже...

В начале мая в дежурную часть ОМВД России по Суздальскому району поступило сообщение о пропаже питбайка. Потерпевший пояснил, что транспортное средство было оставлено на улице без присмотра, сообщает пресс-служба УМВД.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к угону задержали 18-летнего жителя Владимира.Полиция установила, что подозреваемый неправомерно воспользовался чужим питбайком для поездки в областной центр, а также катался на нём по Суздальскому району.Отделом дознания ОМВД России по Суздальскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.Фото: https://www.pexels.com/