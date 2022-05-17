Приговором Вязниковского городского суда местный житель признан виновным в совершении угона и...

Приговором Вязниковского городского суда местный житель признан виновным в совершении угона и нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.12 сентября 2021 осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно завладел автомобилем «Wolkswagen Passat» и совершил на нем поездку по г.Вязники. Доверив управление указанным транспортным средством своему сыну 2013 года рождения, осужденный допустил выезд автомобиля на встречную полосу движения с последующим съездом в кювет, в результате чего ребёнок скончался на месте происшествия.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, мужчине назначили наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото пресс-службы УГИБДД по Владимирской области