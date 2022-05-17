Лихач приговорён к 6,5 годам тюрьмы. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Житель Вязников признан виновным в ДТП, в котором погиб его 8-летний сын. Приговор вынес городской суд.Как рассказали в прокуратуре Владимирской области, 12 сентября прошлого года пьяный мужчина угнал Volkswagen Passat и отправился на нём в Вязники. По пути он посадил за руль 8-летнего ребёнка. Иномарка угодила в кювет. От полученных травм мальчик скончался на месте аварии.Лихач приговорён к 6,5 годам тюрьмы. Приговор суда пока не вступил в законную силу.